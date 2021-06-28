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Tekzen’e İngiliz ortak geldi
Genel Haberler

Tekzen’e İngiliz ortak geldi

11 Ekim 2021
Galip Aykaç: “Ülkemiz, en ucuz gıda fiyatları sıralamasında dünyada 2.-3. sıradadır”
Genel Haberler

Galip Aykaç: “Ülkemiz, en ucuz gıda fiyatları sıralamasında dünyada 2.-3. sıradadır”

7 Ekim 2021
Maliyet artışları perakende sektörünü zorluyor
Genel Haberler

Maliyet artışları perakende sektörünü zorluyor

6 Ekim 2021
Eylül ayı üretici market fiyatları
Genel Haberler

Eylül ayı üretici market fiyatları

1 Ekim 2021
İlk altı ayda yüzde 25 ciro kaybı
Genel Haberler

İlk altı ayda yüzde 25 ciro kaybı

30 Eylül 2021
Küçük Esnaf, CarrefourSA’nın bayilik sistemiyle işini büyütüyor
Genel Haberler

Küçük Esnaf, CarrefourSA’nın bayilik sistemiyle işini büyütüyor

28 Eylül 2021
5 büyük zincir markete özel müfettiş!
Genel Haberler

5 büyük zincir markete özel müfettiş!

27 Eylül 2021
Tekzen’e İngiliz ortak geldi
Galip Aykaç: “Ülkemiz, en ucuz gıda fiyatları sıralamasında dünyada 2.-3. sıradadır”
Maliyet artışları perakende sektörünü zorluyor
Eylül ayı üretici market fiyatları
İlk altı ayda yüzde 25 ciro kaybı
Küçük Esnaf, CarrefourSA’nın bayilik sistemiyle işini büyütüyor
5 büyük zincir markete özel müfettiş!

Yazar köşesi

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Ercüment Tunçalp
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