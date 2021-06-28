Geniş ürün yelpazeleri için en uygun firmalarla buluşmak isteyen 400’ün üzerinde fuar katılımcısı firmaya ev sahipliği yapan Beauty İstanbul 2021’de...
TerraCity, Stevie Awards / International Business Awards 2021’de en iyi “Toplumsal Katılım Etkinliği” dalında bronz ödül kazandı. Sokağa çıkma yasaklarının...
Bir MB Başkanı’nın sözleri döviz kurlarını etkiler mi? Elbette neler söylediğine bağlı olarak belirleyici olabilir. O zaman TCMB Başkanı Kavcıoğlu’na kulak verelim. TBMM sunumunda; “Enflasyondaki yükseliş...
Son günlerde en fazla konuşulan konu olduğu için genel istek üzerine Kooperatif Marketler’i ele almamız şart oldu. Güncel durumlarını görmek lazımdı. Gittim, gördüm, önemli fiyatları aldım...
Türk-Alman ortaklığıyla 1995 yılında Götzen Yapı Market olarak faaliyete geçen, 1998 yılında Murat Gigin’e devredilerek Tekzen adını alan şirket, Zack O’Sullivan’ın kurucusu olduğu Filcogroup ile ortalık...
Dün Zincir Mağazalar Derneği tarafından sekizinci kez düzenlenen Perakende Teknolojileri Konferansı’nda konuşan GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, “Tüm dünya enflasyonist bir döneme girmişken, maliyetler artmışken...
BMD’nin Fast Company Dergisi ve Dünya Gazetesi’nin işbirliğinde düzenlediği “Perakende Dünyasında Neler Oluyor? / Küresel Yeni Müşteri” başlıklı toplantıda konuşan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan...
Gerçeklerin yazılması bizim ülkemizde çok hoşa giden bir davranış değildir. Ben bu tavrı futbol maçlarından sonraki televizyon ve gazete yorumlarına benzetiyorum. Herkes olaylara kendi forma rengiyle...
TZOB Genel Başkanı Bayraktar: “Eylül ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkı yüzde 253 ile kuru soğanda yaşandı” Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel...
Her yıl, yurt dışında ve yurt içinde sektörün nabzını tutan önemli etkinliklere katılmaya çalışıyor ve bu etkinliklerden edindiğimiz izlenimleri ve aldığımız notlarımı da çeşitli platformlarda paylaşmaya...
Zincir Mağazalar Derneği düzenlediği basın toplantısı ile yeni dönem çalışmaları ve gündeme dair görüşlerini paylaştı. Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe’nin ev sahipliğinde düzenlenen...
CarrefourSA, küçük esnafı desteklemek amacıyla başlattığı bayilik sistemi çerçevesinde yeni marketler açmaya devam ediyor. CarrefourSA’nın Bayilik sistemi doğrultusunda gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapan CarrefourSA İcra Kurulu...